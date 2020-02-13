Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı

Kastamonu ile Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, ocak ayında 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağı olan Ilgaz, kış turizminin gözde adreslerinden. Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden ziyaretçi ağırlıyor.

Kastamonu'ya 40, Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi. Kış tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ocak ayında açılışı yapılan, 6 kilometre uzunluğuyla Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, farklı aktiviteleriyle de tatilcilerden ilgi görüyor.

ulusal.com.tr