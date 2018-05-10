Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, özelleştime ihalesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 637 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

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