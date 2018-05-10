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Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, özelleştime ihalesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'e ait Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 637 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ılgın şeker fabrikası #alteks tekstil ve turizm
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