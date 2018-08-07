Aydın'ın Söke ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'ndeki restoranlardan birinin işletmecisi Haluk Yalçınöz (38), ilginç bir kampanyaya imza attı. Pazar günleri sattığı bazlamalardan birinin içine altın koyan Yalçınöz, müşterilerinin arttığını, ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Söke'nin kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde 6 yıldan beri restoran işleten evli ve 2 çocuk babası Haluk Yalçınöz, bunun yanı sıra bazlama da satıyor. Yalçınöz, tanesi 6 TL olan 1 kiloluk bazlamaların satışını arttırmak için, birinin içine gram altın koyarak kampanya başlattı. Davutlar, Güzelçamlı ve Milli Park yolu üzerindeki Ağaçlı Mahallesi'nde yaklaşık 30 restorandan birinin işletmecisi Yalçınöz, bu kampanyayı her hafta pazar günü yapıyor. Yalçınöz'ün işletmesinde ayrıca müşterilere keman dinletisi de sunuluyor.



'Dikkat bazlamadan altın çıkabilir' adı altında kampanyayı sürdürdüklerini belirten Yalçınöz, "Köyümüz sahil sitelerinin bağlantı yolu üzerinde. Bu nedenle yaz aylarında yoğun bir trafik yaşanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yerli turist geliyor. Biz de burada yöresel bazlamamızı satıyoruz. Köyümüzün bazlaması çok meşhurdur. Hem daha çok dikkat çekmek. hem de bazlamamızın daha iyi tanıtımını yapmak için böyle bir kampanya başlattım. Her hafta pazar günü bir bazlamanın içine gram altın koyuyorum. Kampanyamız dikkat çekti, satışlarımız da arttı. Hafta içinde günde 60 bazlama ancak satabiliyorken, pazar günü ise 150 sayısını buluyoruz" dedi.



Ailesiyle birlikte Güzelçamlı'ya yaz tatilini geçirmeye gelen sınıf öğretmeni Bilal Ateş (54), bu haftanın şanslısı oldu. 6 TL verip aldığı bazlamanın içinde gram altın çıkınca şaşkınlığını gizleyemeyen Ateş, "Rize'nin Pazar ilçesinde öğretmen olarak görevliyim. Aydın'a yaz tatili için geldik. Aslen Aydınlıyız. Buradan geçerken, şuradan bir bazlama alalım dedik. Bazlamada altın çekilişi olduğunu öğrendik. Bir bazlama aldım, şansıma, içinden altın çıktı" dedi.