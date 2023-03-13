''İlk iş yerim'' kura çekimi 12 ilde başlıyor
"İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirile projede 3 bin 106 iş yerinin hak sahibi belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk İş Yerim" projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı destekleyeceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakan, "Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." bilgisini verdi.