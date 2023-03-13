''İlk iş yerim'' kura çekimi 12 ilde başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk İş Yerim" projesiyle ilgili açıklama yaptı.



Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı destekleyeceğini belirtti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakan, "Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." bilgisini verdi.



