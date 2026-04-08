İlk karpuz pazara indi: Kilosu 50 TL, dilim dilim satılıyor!
Mersin'in Erdemli ilçesindeki semt pazarında sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini aldı. Kilogram fiyatı 50 TL olan karpuzlar, alım kolaylığı sağlamak amacıyla çeyrek ve yarım dilimler halinde satışa sunulurken, vatandaşlar porsiyonluk satılan ürüne yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'nin turfanda tarım üretimiyle öne çıkan bölgesine dışarıdan getirildiği belirtilen karpuzlar, pazar tezgahlarında bütün yerine dilimlenerek müşteriye sunuldu. Kilogramı 50 TL olarak belirlenen karpuzun, ağırlığına göre fiyatı 65 ile 90 TL arasında değişen çeyrek dilimleri vatandaşlardan talep gördü.
DİLİM KARPUZA YOĞUN İLGİ
Pazardaki satışlarda tüketicilerin bütün karpuz almak yerine yarım ve çeyrek dilim tercih ettiği görüldü.
Müşterilerin dilimlenmiş karpuza rağbet etmesi ve satışların hızlanması, pazarcı Mehmet Akça'yı sevindirdi. Satış yönteminin, alım gücü ve porsiyon tercihi doğrultusunda şekillendiği kaydedildi.
"DAHA EKONOMİK OLSUN DİYE DİLİM DİLİM YAPTIK"
Karpuzları porsiyonlara ayırarak tezgahına koyan pazarcı Mehmet Akça, satış sürecini şu sözlerle aktardı:"Sezonun ilk karpuzunu satışa sunduk. Daha ekonomik olsun diye dilim dilim yaptık. Yarım ve çeyrek müşterilerimize sunuyoruz. Çok tatlı bir karpuz, fiyatı çok uygun. Şu anda kilogramı 50 liradan satıyoruz. Herkes de çok memnun, iyi de rağbet var"
Pazardan alışveriş yapan ve sezonun ilk karpuzunu tüketen vatandaşlar da satış şekline ve ürünün kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dilim dilim satılan karpuzdan alan alıcılar, ürünün sezonun ilki olmasına rağmen lezzetinin oldukça güzel olduğunu kaydetti.