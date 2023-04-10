İlk konutlar bayramda teslim edilecek: Bakan Kurum'dan deprem konutları açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haber Türk televizyonunda katıldığı açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapımı başlanan konutlardan bazılarının Ramazan Bayramı'nda teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

- 11 ilimizin birbirinden farklı özellikleri var. Hatay'daki demografik yapı ile Adıyaman'daki demografik yapı farklı. Hem iklim şartları, kültürel değerler, ihtiyaçlar farklı. O yüzden 4 ilimizi 4 ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toplanma alanları yapılacak. İnşallah bayramda da sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı konutlar. Köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.