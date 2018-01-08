Yurt dışında yüksek teknoloji ile üretilen kültür mantarı miselini onlar ilkel şartlarda yetiştirdi. Ziraat mühendislerinin şimdiki hedefi de yurt genelinde üretim yapılmasını sağlamak. Ulusal Strateji merkezinin de destek verdiği proje için büyük gün ise yarın. İstanbul'da düzenlenen toplantıda kültür mantarı miseli ziraat mühendislerine tanıtılacak.

İmkansız denileni başardılar, şimdi de hedeflerine milli ekonomiye katkıyı koydular. Ulusal Strateji Merkezi'nden de büyük destek aldılar.



Yüksek teknoloji ile büyük labarotuvarlarda üretilen kültür mantarı miselini onlar ilkel şartlarda yetiştirdi.



İstanbul'da üretim yapmaya başlayan Ziraat Mühendisi Süleyman Tuna ve Ziraat Yüksek Mühendisi Yavuz Toker, çalışmalarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Tuna ve Toker'in ürettiği tohumlar yurtdışından gelenlere göre hem daha ucuz hem de daha sağlıklı. İki mühendisin şimdiki hedefi de üreticiler sayesinde kültür mantarı yetiştiriciliğini yurt geneline yaymak.



Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak projeye en büyük destek de Ulusal Strateji Merkezi'nden geldi. USMER İstanbul yöneticisi Merdan Aslan, "projeye tam destek veriyoruz" dedi.



Proje ilk aşamada 9 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacak serbest kürsü toplantısında ziraat mühendislerine anlatılacak.



ulusal.com.tr

