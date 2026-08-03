İlker Ayrık'tan hayranlarını korkutan haber! Önce kaza, sonra zatürre...

Son dönemde İstanbul Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamıyla gündeme gelen ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Evinde düşüp kaburgalarını kırdı

Yaşadığı kazanın detaylarını aktaran İlker Ayrık, 23 Temmuz akşamı evinde ıslak ayakla cilalı parkeye basması sonucu kayarak düştüğünü belirtti. Düştükten sonra yapılan kontrollerde ünlü sunucunun üç kaburgasından ikisinin çatladığı, birinin ise kırıldığı tespit edildi.

İyileşme sürecinde sağlık durumunun daha da zorlaştığını ifade eden Ayrık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..."

Sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamayacak olan ünlü oyuncu; 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.

Sevenlerinden anlayış isteyen İlker Ayrık, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz" diyerek paylaşımını noktaladı.