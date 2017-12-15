TRABZON’un Tonya ilçesinde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki kız çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 55 yaşındaki sınıf öğretmeni M.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın duyulması üzerine okula gelerek bilgi alan veliler daha sonra ilçe Hükümet Konağı önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasıyla veliler ve yöre sakinleri yaşananlara tepki gösterdi.

Olay bugün sabah saatlerinde İlçedeki Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli bir öğretmen meslektaşı M.B.’nin kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle durumu okul idaresine anlattı. Okulda yapılan inceleme ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise bilgi verildi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi, sınıf öğretmeni M.B. tarafından taciz edildiği iddiası üzerine, sınıftaki öğrenciler psikolog eşliğinde Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 32 yıllık sınıf öğretmeni M.B. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ



İddianın duyulması üzerine okula koşan veliler burada okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş’tan bilgi aldı. Şüpheli öğretmenin savcılığa sevk edildiğini öğrenen veliler ve yöre halkı ilçedeki Hükümet Konağı önünde toplanarak olaya tepki gösterdi. Yaklaşık 500 kişilik grup adına bir açıklama yaparak olayı kınayan Bekir Uzunoğlu şunları söyledi:



“Karanlık zihniyet bu kez Tonya’yı vurdu. Bugüne kadar basında, televizyonlarda izlediğimiz taciz olayları, maalesef şimdi de ilçemizde önümüze çıktı. Bir ilkokulumuzda, bir öğrencimiz, öğretmeni tarafından taciz edildi. Dehşet bir durum bu! Bu cesareti nereden alıyorlar? Hırsızlıklar örtbas ediliyorsa, taciz tecavüz olayları cezasız kalıyorsa, içine düşürüldüğümüz karanlık gittikçe büyüyor, büyümeye de davam edecek gibi görünüyor. Yıllardır, 8-9 yaşındaki çocukların taciz edilmesinin altyapısı oluşturuldu. Çocuk gelinlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen Sosyal Doku Başkanını unutmadık. Bütün bunlar, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşmanın bir sonucudur.”



“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”



Bu tür olaylarda en ağır cezaların uygulanması gerektiğini de savunan Uzunoğlu şöyle dedi:



“Bun kan donduran olayı hangi öğretmen müsveddesi yapmışsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu olay yüreklerimizi paramparça etmiş, hepimizin vicdanını yaralamıştır. Olay en ince ayrıntısına kadar araştırılmalı, olayın üzerine gidilmelidir. Bu münferit bir olay değil; yıllarca örülen bir zihniyetin ürünüdür. Bu ve benzeri karanlıkları Tonyamız'da yaşatmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konu üzerinde hassasiyetle durmasını ve en kısa zamanda halkı aydınlatıcı açıklama yapmasını bekliyoruz.”



OKULDA İSTİSMAR SEMİNERİ DE DÜZENLENMİŞTİ



İlçede yer alan okulda 4 gün önce ‘Çocuk ihmal ve istismarı’ konulu seminer düzenlediği de ortaya çıktı. Seminer kapsamında alanında uzman öğretmenler velilere çocuk istismarına ilişkin bilgiler vermişti.