Samsun'un İlkadım ilçesinde imamlık yapan Cemal Elçioğlu, camide 8'i otistik 4'ü işitme engelli 13 çocuğa gönüllü olarak eğitim veriyor.

Mesleğini 27 yıldır sürdüren, 11 yıldır da Kızılcıkdibi Camisi'nde görevli olan 47 yaşındaki Elçioğlu, engellilerle iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi aldı.



Elçioğlu, Samsun Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Samsun Otizm ile Yaşam ve Eğitim Derneğinin desteğiyle 2 yıldır camide engelli öğrencilere dini eğitim veriyor.



Cemal Elçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli çocukları kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bugüne kadar engellilere yönelik bu tür çalışma yapmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getiren Elçioğlu, "Hem otistik hem işitme engelli öğrencilerim var. Otistik öğrencilerimiz camide bir nevi terapi görüyor. Onları camide mutlu ediyoruz. Burada oynuyor, mikrofonla Kur'an okuyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.



Samsun Otizm ile Yaşam ve Eğitim Derneğinin talebi üzerine dernekte de otistik çocuklara eğitim vereceğini aktaran Elçioğlu, "Çocuklara haftada 12 saat Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve ahlak eğitimi veriyoruz. Bunların dışında engelli geçlerimizi camiye çekiyoruz. Bir süre önce 6 ay başka bir camiye görevlendirmeyle gittim. İşitme engelli öğrencilerim kendi istekleriyle oraya geldi. Beraber namaz kılıyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, ders yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Elçioğlu, eğitim sırasında otistik öğrencilerin cami içinde serbest hareket etmesini cemaatin de olumlu karşıladığını, öğrencilerle dostluklar geliştirdiklerini belirterek, veliler başta olmak üzere cemaatten olumlu tepkiler aldıklarını vurguladı.



Samsun Müftüsü Veysel Çakı da cami merkezli hayatta din görevlilerinin sosyal hayatta da var olması gerektiğini söyledi.



Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmalar kapsamında bu yönde önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Çakı, Cemal Elçioğlu'nu bu yöndeki çalışmalarından ötürü tebrik etti.



İmamların sosyal hayattaki rolünün arttığını vurgulayan Çakı, şöyle dedi:



"İşitme engelli, görme engelli ve otistik çocuklara dini sevdirecek, ihtiyaçlarını giderecek, sağlıklı dini bilgiler almaları konusunda rehberlik edecek gayretlerimiz var. Bir zincirin gücü, en zayıf halkasına göredir. Siz sağlıklı insanlara din hizmeti götürebilirsiniz, kolaydır ama engellilere de din hizmeti götürmek, onların da ihtiyaçlarını karşılamak gerekir."



Çocukların aileleri de uygulamadan memnun



Kursa katılan 8 yaşındaki otistik Doğukan Akyüz'ün annesi Münevver Akyüz, özel eğitim alan oğlunun okul dışındaki zamanlarda Kızılcıkdipi Camisi'nde kurs gördüğünü belirterek, "Oğlum camiye gelmeyi seviyor. Derslerine olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi ailelerin çocuklarına böyle bir imkan sunduğu için imamımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.



Otistik Ozan Turan'ın annesi Veda Turan ise oğlunun camide vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğuna dikkati çekerek, "Oğlum camide Kur'an okunduğu zaman sakinleşerek mutlu oluyor. Ozan bazen rahatsız oluyor, gelemiyor. Gelemediği zaman hocam devamlı arar, Ozan'ı sorar. Hocamızın gerçekten bu tür çocukları sevdiğini anladık." diye konuştu.