İmamoğlu 10 maddelik deprem planını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için 10 maddelik afet planı açıkladı. İmamoğlu, 50 bin konutta yerinde yenileme yapılacağını, 60 bin konutta güçlendirme yapılacağını ve dar gelirli vatandaşlar için de 20 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 ayrı temada oluşturulan "Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul" projesinin tanıtımında konuştu.

Hedeflerinin 50 bin konutu güçlendirmek olduğunu belirten İmamoğlu, "2024-2029 arasında ilk etapta 22 bin konutu dönüştürmek için açıkçası gaza basacağız" dedi.

Konut güçlendirme ve yeni konut inşa etme çalışmaları hakkında da bilgi verdi İmamoğlu. Dar gelirli vatandaşa yapılacak finansal desteğin ayrıntılarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, acil durum kurtarma gemisi inşa edeceklerini ve 8 yüzer iskele üreteceklerini söyledi.

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# ekrem imamoğlu # deprem
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