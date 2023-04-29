İstanbul'un en büyük ilçelerinde neden su yok?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, arıza nedeniyle Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde toplam 26 mahalle su kesintisinden etkilendi.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa çalışmaların devam ettiğini belirtti:

- TEİAŞ yüklenicisi tarafından zarar verilen Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 mm isale hattında onarım çalışmalarımız devam ediyor. Hattı devreye almak için gece boyu çalışma yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.

TEİAŞ yüklenicisi tarafından zarar verilen Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 mm isale hattında onarım çalışmalarımız devam ediyor. Hattı devreye almak için gece boyu çalışma yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. pic.twitter.com/2EFNtaaC8y — Dr. Şafak Başa (@SafakBasa) April 28, 2023

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

- Bugün İstanbul’da TEİAŞ elektrik altyapı çalışması yaparken, yeri İSKİ tarafından gösterildiği halde ana su hattını patlatıyor ve birçok mahallemizi susuz bırakıyor. Malum siyasi akıllar da hemen İBB’yi kötülemenin peşine düşüyorlar. Boruyu patlatan TEİAŞ ne bir açıklama yapıyor ne de İstanbullulardan özür diliyor. Soru işaretleriyle dolu olay yargıya intikal etmiştir.