İstanbul'un en büyük ilçelerinde neden su yok?
İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, Eyüpsultan - Silahtarağa Tüneli'nin girişinde TEİAŞ'ın alt yüklenicisi tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında Silahtar - Keçesuyu - Küçükköy 600 mm DF ana isale hattına zarar verilmiş olup su kesintisi meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, arıza nedeniyle Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde toplam 26 mahalle su kesintisinden etkilendi.
İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa çalışmaların devam ettiğini belirtti:
- TEİAŞ yüklenicisi tarafından zarar verilen Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 mm isale hattında onarım çalışmalarımız devam ediyor. Hattı devreye almak için gece boyu çalışma yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum.
TEİAŞ yüklenicisi tarafından zarar verilen Silahtar-Keçesuyu-Küçükköy 600 mm isale hattında onarım çalışmalarımız devam ediyor. Hattı devreye almak için gece boyu çalışma yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. pic.twitter.com/2EFNtaaC8y— Dr. Şafak Başa (@SafakBasa) April 28, 2023
Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
- Bugün İstanbul’da TEİAŞ elektrik altyapı çalışması yaparken, yeri İSKİ tarafından gösterildiği halde ana su hattını patlatıyor ve birçok mahallemizi susuz bırakıyor. Malum siyasi akıllar da hemen İBB’yi kötülemenin peşine düşüyorlar. Boruyu patlatan TEİAŞ ne bir açıklama yapıyor ne de İstanbullulardan özür diliyor. Soru işaretleriyle dolu olay yargıya intikal etmiştir.
Bugün İstanbul’da TEİAŞ elektrik altyapı çalışması yaparken, yeri İSKİ tarafından gösterildiği halde ana su hattını patlatıyor ve birçok mahallemizi susuz bırakıyor. Malum siyasi akıllar da hemen İBB’yi kötülemenin peşine düşüyorlar. Boruyu patlatan TEİAŞ ne bir açıklama yapıyor…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 28, 2023