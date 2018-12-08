Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımızimar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu." dedi.



Bakan Kurum, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kentin yerel yöneticileriyle bir araya gelerek, şehrin sorunları, çözüm önerileri ve mevcut projelerle ilgili bilgi aldı.



Toplantının ardından TOKİ tarafından Yıldızkent'te yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra kent merkezindeki Tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'ni gezdi.



Kurum, kale önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte yapımı süren ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.



Bakan Kurum, ülkedeki hava kirliliğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:



"Türkiye genelinde 339 hava izleme istasyonumuz var, internetten de anlık takip edebiliyoruz. Buraya gelirken Erzurum'un hava kirliliğine baktık, seviyesi iyi oranda. Erzurum'da da 5 bölgede hava kirliliğini anlık takip ediyoruz ama kış aylarının gelmesiyle kalitesiz kömür kullanımından kaynaklı bir kirlilik söz konusu ancak bu kömürün kalitesini valimizle konuştuk. İnşallah daha kaliteli bir kömürü veya doğal gazı bu alanlarda kullanarak il merkezi için böyle bir düzenlemeye gidecekler. İnşallah il merkezinde daha kaliteli kömür kullanarak şehir merkezindeki hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız."



Bakan Kurum, imar barışıyla ilgili bir soruya cevap verirken de "Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu. Aralık ayı sonuna kadar başvuru süresi ve ödeme süreci devam ediyor. Erzurum genelinde başvuru sayısı 45 bin adet, 15 milyon lira başvuru bedeli alınmış durumda." dedi.



"İmar barışından yararlanan kişi sayısı 10 milyonu aşacaktır"



İmar barışının bu yıl yapılan yapıları kapsamadığına dikkati çeken Kurum, "İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış yapıları içeriyor. Bu noktada belediye başkanlarımızı, valilerimizi uyarıyoruz, bu tarihten sonra yapılan yapıların hiçbir şekilde kayda alınmaması ve imar barışına dahil edilmemesi noktasında takipçi oluyoruz, buna ilişkin bakanlık denetim birimlerimiz de sahada gerekli incelemeleri yapıyor." ifadeleri kullandı.



Bakan Kurum, imar barışına başvuru beklentilerine ilişkin soruya da "Bizim buradaki beklentimiz, 14 milyon vatandaşımızın imar barışından faydalanması. Şu ana kadar imar barışına başvuru sayısı 9 milyona yaklaştı, aralık sonuna kadar devam edecek, inşallah 10 milyon seviyelerine gelip aşacaktır diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.



"Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi projesini yapacağız"



Tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'ni gezen Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, illeri ziyaret ettiklerini belirterek, Dadaşlar diyarı Erzurum'a geldiklerini söyledi.



Toplu Konut İdaresince (TOKİ) tamamlanma aşamasına gelen 1650 konutu ocak ayında hak sahiplerine teslim edeceklerini anlatan Kurum, ildeki kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Kurum, tarihi eserlerin bulunduğu Erzurum Kalesi'nin çevresinde düzenlemeler yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ecdadımızın bize yaptığı eserlerin içinde olduğu, kültür mirası gördüğümüz Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi projesini yapacağız. Erzurum için burada Millet Bahçesi Projesi'ni gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 150 bin metrekare alanda tarihi eserlerin ön planda tutulduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı, bakanlık olarak bizim de belediyemizin projesine destek olup burayı tamamen Erzurumluların, Erzurumlu vatandaşların kullanacağı Millet Bahçesi haline getireceğiz. Bu tarihi eserlerimiz gün yüzüne çıkacak, hem de burada insanlarımız gezecek. Burada vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri millet kıraathaneleri ve sosyal faaliyetleri içerecek birçok öge projede olacak."



"Kale Yolu Kültür Projesi" kapsamında belediyeye finansal destek sağlayacaklarını belirten Kurum, "Ulucami, Çifte Minare, kale ve etrafında çevre düzenleme projesi başladı. Projeyi, Üç Kümbetler'i ve Millet Bahçesi'ni de içine koyduğumuzda 250-300 bin metrekare alanı, tamamen kültürün, tarihin öne çıktığı sosyal bir alan olarak Erzurum'a kazandırmış olacağız." diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm için 135 dönüm araziyi Aziziye Belediyesine tahsis edeceklerine dikkati çekerek, bu bölgenin ilçedeki kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla rezerv alan olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.

Telesiyeje binerek Palandöken Kayak Merkezi'ni gezen Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı alanlarda da incelemelerde bulundu.