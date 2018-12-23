Siirt'te Selahaddin Eyyubi Anaokulu öğrencileri için sosyal medyadan kampanya başlatan öğretmen Sema Öç, çok sayıda kişiye ulaştı. İçinde bot, mont ve kırtasiye malzemeleri bulunan yardım paketleri okuldaki bütün öğrencilere ulaştırıldı.

Kışın sert geçtiği Siirt'te Selahaddin Eyyubi Anaokulu'nun minik öğrencileri, öğretmenlerinin yardım çağrısıyla ısındılar.



Siirt'te, öğrencileri için sosyal medyadan kampanya başlatan öğretmen Sema Öç, çağrısına gelen cevapla 3 günde bütün okulun kışlık giyim, ayakkabı ve bir kısım kırtasiye ihtiyacını karşıladı.



Kimi 1, kimi 20 tane gönderdi. "Melekcan" adlı bir hayırseverin 10 botla birlikte bir de not gönderdiğini belirten Sema Öç, bu notu evinde sakladığını ifade etti.



Öğrenci velilerinden Nesrin Dündar da okulda eğitim gören öğrencilerin ailelerinin genel anlamda ihtiyaç sahibi olduklarını söyledi. Ümran Çakır da hayırseverlere teşekkür ederek "Bir kişiye değil bütün okula giyim ve kırtasiye malzemesi göndermişler." dedi.



ulusal.com.tr