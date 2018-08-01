İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Sütlüce'de çöken 4 katlı bina ile ilgili "Ön teknik değerlendirme raporunu" açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, "Sorumluluk istinat duvarını yeteri kadar güçlendirmeden izin veren proje müellifinin, yapı denetim firmasının, müteahhitin ve belediyenindir" dedi.

İstanbul Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yıkılma nedeniyle ilgili tartışmalar sürüyor.İstanbul inşaat mühendisleri odası Sütlüce'de çöken binayla ilgili "ön raporu"nu açıkladı.Açıklamayı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna yaptı. Suna,raporun ön teknik için hazırlandığını teknik ve bilirkişi özelliği taşımadığını söyledi.Nusret Suna, Sütlüce'de yaşananların Türkiye gerçeği olduğunu vurguladı.Suna, mühendislerin denetim dışına çıkarılmasına da tepki gösterdi.Sonucu açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, "Sorumluluk istinat duvarını yeteri kadar güçlendirmeden izin veren proje müellifinin, yapı denetim firmasının, müteahhitin ve belediyenindir" dedi.