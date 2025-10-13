İnanılır gibi değil! Esenyurt’ta dilenci kadının cebinden servet çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden tam 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilencilik faaliyetlerine karşı yürüttükleri denetimleri polis ekiplerinin desteğiyle sürdürüyor. Son denetimlerde, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan para toplayan yaşlı bir kadın tespit edildi.

Kadının hareketlerinden şüphelenen zabıta ekipleri, kişiyi bir süre takip altına aldı. Yapılan izleme sonucunda, dilencilik yaptığı kesinleşen kadın polis desteğiyle gözaltına alındı.

ÜST ARAMASINDA 67 ÇEYREK ALTIN VE YÜKLÜ PARA BULUNDU

Karakola götürülen kadının üst araması sırasında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemede, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek altın ve yaklaşık 625 bin lira değerinde nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve altınlara tutanakla el konulurken, kadına idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

esenyurt dilenci
