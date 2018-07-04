Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı. Kaza nedeniyle 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.
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