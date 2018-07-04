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İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!

Bahçeşehir'de iki sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldı.

İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!

Olay saat 14.30 sıralarında Bahçeşehir Ispartakule Gişelerde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü aynı gişeden geçmek isteyince gişelerde sıkıştı. Kaza nedeniyle 2 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #bahçeşehir #gişeler
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