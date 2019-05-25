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İnci kefalinin zorlu yolculuğu

Van Gölü'nde akıntıya karşı yüzerek göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor. Bu inanılmaz göç nedeniyle düzenlenen 9'uncu Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başladı

İnci kefalinin zorlu yolculuğu

Her yıl bahar aylarında akıntıya karşı yüzerek zorlu bir göç yolculuğuna başlıyor. Neslini sürdürebilmek için en zorlu akıntılara meydan okuyor, yüksek engelleri bile küçücük boyuyla aşıyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, dünyada yalnız somon balıklarında görülen bir davranışa sahip eşsiz bir tür. 

Endemik bir tür olan inci kefali, Nisan ve Temmuz ayları arasındaki üreme döneminde Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkıyor, tatlı sulara göç ediyor.

Milyonlarca balığın engel tanımayan zorlu yolculuğu izleyenleri büyülüyor.

Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çayı'nda her yıl festival düzenleniyor. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 9'uncu kez ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Balık bendine gelen yerli ve yabancı turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların yolculuğunu izlemeye doyamadı.

Üç günlük festivalde, engelli vatandaşların gösterileri, okullar arası ses yarışması, animasyon, çocuk korosu, yerel sanatçıların yanı sıra Kırgız sanatçı Gülzade Rıskulova konseri yer alıyor.

Ayrıca el emeği ürünlerin sergilendiği standlar da ziyarete açıldı. Festival, inci kefalinin muhteşem serüvenini dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #van #inci kefali #balık
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