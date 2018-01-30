İncirin başkenti Aydın'dan Afrin'e mesaj var. Aydınlılar Afrin'de vatanını savunan Mehmetçiklere incir göndermek için seferber oldu.

Zeytin Dalı Operasyonu için Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerimize incir diyarı Aydın'dan destek yağdı. Aydınlı Cumhuriyet Kadınları, cephedeki Mehmetçik'e kilo kilo incir yolladı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Şube Başkanı Fatma Taşci, cephedeki Mehmetçiklerin sağ salim yurda dönmelerini diledi.



Kadınlar, Mehmetçiklere dualarıyla birlikte moral mektubu yollamayı da ihmal etmedi.



Aydın Ticaret Odası da Afrin'e incir gönderdi. En güzel incirler, Atatürk Kent Meydanı'ndan dualar eşliğinde Afrin'e yollandı.



Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, efeler diyarından Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek mesajı verdi.



İzmir'den de Afrin'de destan yazan askerlere mesaj var.



Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk askerine iletilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına mektup postaladı.



İzmir Şube Başkanı Zuhal Of, Afrin'de Mehmetçiğin emperyalizme karşı savaştığını söyledi.







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