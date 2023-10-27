İncirliova ilçesinin Belediye Başkanı Aytekin Kaya: “En Fazla Yol Yatırımını Biz Yaptık”

Aydın ili İncirliova ilçesinin Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların yaşam kalitesini arttırma hedefi doğrultusunda ilçedeki yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. Başkan Kaya’nın görevlendirmesi ile harekete geçen belediye ekipleri, önemli ulaşım yatırımlarına imza atmaya devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kaya; “Şu an ilçemizin en büyük ve en kalabalık mahallesi olan Cumhuriyet Mahallemizde çalışıyoruz. Bu mahalle tarihi boyunca en büyük yol yatırımlarını bizim dönemimizde aldı, yeni yollarımız hayırlı olsun” diye konuştu.

“En Fazla Yol Yatırımını Biz Yaptık”

Cumhuriyet Mahallesi Lise Caddesi, Gürsel Caddesi ve 430 Sokaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaya:

- İncirliovamız sürekli gelişen ve hızla büyüyen bir potansiyele sahip. Bu durumuyla da Cumhuriyet Mahallemiz ön plana çıkıyor. Şu an da ilçemizin en büyük ve nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallemiz. İncirliova Belediyesi olarak bu mahallemizdeki yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza ağırlık verdik. Altyapısı ile doğalgaz hat döşeme işlemleri tamamlanan ve yıllardır yenilenmeyen ancak yoğun şekilde kullanılan Lise Caddesi ve Gürsel Caddesi’nde ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Cumhuriyet Mahallemize tarihinin en büyük yol yatırımını biz gerçekleştiriyoruz. Yenilenen yollarımız halkımıza hayırlı olsun, kazasız-belasız güvenli yolculuklar diliyorum.

“Sevdamız İncirliova Diyerek Yola Çıktık”

Yol yapım çalışmaları sırasında vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Kaya:

- Vatandaşlarımız belediye sadece merkezde çalışıyor köylerde yol yapmıyor ya da köylerde-kırsalda yol yapıyor merkezde çalışmıyor yanılgısına düşmesin. Yaptığımız program dâhilinde yol yapım çalışmalarımız İncirliovamızın 28 mahallesinde merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın aralıksız devam edecek. Biz “Sevdamız İncirliova” diyerek yola çıktık. Köy ayrımı, oy vermediler ayrımı ya da parti ayrımı gözetmeksizin çalışıyoruz. İncirliovamızın geleceği için durmaksızın uzun yıllarda çalışmaya devam edeceğiz.

Kış ayları gelmeden önce acil tamamlanması gereken noktalardaki çalışmaların da öncelikli olduğunu da belirten Başkan Kaya, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

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