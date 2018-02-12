Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

İneğin kafa darbeleri öldürdü

Karamanlı ilçesinde bir kadın, bakımını yaptığı ineğin kafa darbeleri sonucu yaşamını yitirdi

İneğin kafa darbeleri öldürdü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir kadın, bakımını yaptığı ineğin kafa darbeleriyle hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan Mürüvet Özgen (45), ahırda bakımını yaptığı ineklerden birinin kafa darbeleriyle yere düştü.

Özgen'i yaralı halde bulan oğlunun çağırdığı sağlık ekipleri, kadını ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mürüvet Özgen, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Karamanlı #inek saldırısı #burdur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.