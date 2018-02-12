Karamanlı ilçesinde bir kadın, bakımını yaptığı ineğin kafa darbeleri sonucu yaşamını yitirdi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir kadın, bakımını yaptığı ineğin kafa darbeleriyle hayatını kaybetti.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde yaşayan Mürüvet Özgen (45), ahırda bakımını yaptığı ineklerden birinin kafa darbeleriyle yere düştü.



Özgen'i yaralı halde bulan oğlunun çağırdığı sağlık ekipleri, kadını ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.



Mürüvet Özgen, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

