İnegöl'de korku dolu anlar! Yıldırım düştü, sürü saniyeler içinde telef oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu ağacın altına sığınan 6 küçükbaş hayvan öldü, 1 hayvan yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnegöl'de korku dolu anlar! Yıldırım düştü, sürü saniyeler içinde telef oldu!
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Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde yer alan mera alanında meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi 55 yaşındaki İsmail İpek, bölgede aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla yakında bulunan bir seraya sığındı. Bu esnada 26 küçükbaştan oluşan sürü ise kendilerine siper olarak seçtikleri bir ağacın altına toplandı.

Şiddetli yağış ve şimşeklerin etkili olduğu dakikalarda, hayvanların beklediği ağaca yıldırım isabet etti. Bulunduğu serada büyük bir gürültü duyan İpek, hızla sürüsünün olduğu alana koştuğunda hayvanlarının yere serildiğini gördü. Alan üzerinde yapılan ilk kontrolde, yıldırım çarpması sonucu 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 1 hayvanın ise yaralandığı belirlendi.

"İÇERİ GİRDİKTEN HEMEN SONRA BÜYÜK BİR SES GELDİ"

Yaşadığı anları anlatan sürü sahibi İsmail İpek, olayın aniden geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Çok şiddetli yağmur yağıyordu, şimşek çakıyordu. Yağmurdan korunmak için seranın içine girdim. Hayvanlar da ağacın dibine gitmiş. İçeri girdikten hemen sonra büyük bir ses geldi. Yıldırım düştü. Hayvanlar dağıldı. Bazıları olduğu yerde kaldı. 6 tanesi öldü, 1 tanesi yaralandı"

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yetkililer, alanda inceleme yaparak zarar tespit çalışması gerçekleştirdi ve durumu tutanak altına aldı.

Meydana gelen olayın ardından başlatılan resmi zarar tespit çalışmalarının halen sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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