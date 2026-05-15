İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu’nda yaşandı. Okulun 5/D sınıfı öğrencileri, yakınlardaki bir markette indirimli olarak satılan çiğ köftelerden satın alarak sınıfta hep birlikte yedi. Çiğ köfte tüketiminin ardından kısa bir süre geçmesiyle birlikte, sınıftaki 28 öğrencide birden şiddetli mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

OKULDA ALARM VERİLDİ SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sınıftaki çok sayıda öğrencinin aynı anda fenalaşması üzerine okul idaresi durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 28 ortaokul öğrencisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve öğretmenlerin özel araçlarıyla hızla İnegöl Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN ZİYARET MARKETTE İNCELEME BAŞLADI

Hastanede tedaviye alınan ve serum tedavisi uygulanan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti ve doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı. Yaşanan toplu zehirlenme şüphesi üzerine İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de jet hızıyla harekete geçti. Çiğ köftenin satın alındığı markete giden ekipler, reyonlardaki ve depodaki ürünleri incelemeye alarak tahlil edilmek üzere numuneler topladı. Laboratuvara gönderilen numunelerin sonuçlarına göre adli ve idari işlem başlatılacağı bildirildi.