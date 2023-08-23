İnşaat bekçisi asansör boşluğuna düştü! Hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda bekçi olarak çalıştığı öğrenilen Celalettin Kavas (63), inşaatın asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Kavas, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celalettin Kavas, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNŞAAT İŞÇİSİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ!

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.