Şanlıurfa'da, 15 metre derinliğindeki inşaat çukuruna devrilen otomobildeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Topraklı idaresindeki 34 SZP 36 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yol kenarında bulunan 15 metre derinliğindeki inşaat çukuruna devrildi.
Sürücü ile otomobildeki aralarında çocukların da olduğu 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılan kazazedeler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.
Otomobil ise vinçle çukurdan çıkarıldı.
Şanlıurfa'da, 15 metre derinliğindeki inşaat çukuruna devrilen otomobildeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Şanlıurfa'da, 15 metre derinliğindeki inşaat çukuruna devrilen otomobildeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı.
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