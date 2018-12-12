Konya'da bir işçi inşaat iskelesinden düştü. Ağır yaralı olarak hasteneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Konya'da bir inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.



Kaza, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ergüler Sokak'ta bir inşaatta yaşandı.



İnşaat iskelesinde çalışan 23 yaşındaki Orhan Çıkar dengesini kaybederek aşağıya düştü.



Genç işçi ağır yaralandı. Hasteneye kaldırılan Çıkar, tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Son dönemlerde artan iş kazaları gözleri iş güvenliğine çevirdi. 2018’in Kasım ayına ilişkin iş cinayetleri raporuna göre 154 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında ise bin 797 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.



ulusal.com.tr

