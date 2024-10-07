İnşaat mühendisleri deprem sonrası haksız yargılamalara tepki gösterdi

Haber: Hanife Yalçın

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yargı süreçleri işliyor. Bu süreçte bir çok inşaat mühendisi tutuklandı. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi zarar gören yapılarda bakımsızlık ve denetim eksikliğinin önemli etken olduğunu belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğa, bina içlerinde yapılan tadilatların yapılara zarar verdiğini söyledi. Akdoğa, bu yapılarda oluşan hasarlardan da mühendislerin sorumlu olmadığını vurguladı. Akdoğan, haksız ve bilimsel temeli olmayan tutuklamalara tepki gösterdi.

İnşaat mühendislerinin yasal sorumluluk sınırlarının belirsiz olduğuna dikkat çekiliyor. Yargılamaların adil ve bilimsel olması talebinde bulundu.

Mehmet Soner Akdoğa, "1975-1998 yönetmeliğine göre yapılmış yapılarda görev almış meslektaşlarımız apar toprar tutuklandı ve günah keçisi ilan edildiler. Yapılar yaşayan organizmalardır. Bunların bakımlarının olması gerekiyor, dönem dönem kontrol edilmesi gerekiyor. Vatandaş yapıyı satın aldıktan sonra hiçbir bakım yapmadan kullanmaya devam ediyor. Bu yapı zaman içinde yalıtım sorunları yaşayıp korozyona uğrayabiliyor. Bu yapıda bazen tadilatlar yapılıp taşıyıcı siteme zarar verebiliyor. Burada da bir tesisat borusu geçirilmiş tesisat borusunda kirişin donatıları kesilmiş. Bu yapı depremde ya da her hangi bir sebeple göçtüğünde yapılmış olan bu hasarları yerinde tespit edemiyoruz. Enkazlar bir an önce kaldırılıyor burada imza atmış meslektaşlarım hemen gözaltına alnıyor ve tutuklu yargılanıyorlar. Siz hiç bir şekilde bakımını kontrollerini yapmamış, yapı sahibine bir şey söylemiyorsunuz. Siz imar barışları getirip affeden, karar verici ve yasa yapıcılara bir şey demiyorsunuz. Siz kaçak kat ilave ederken görmezden gelen belediyeye, çevre şehircilik il müdürlüklerine bir şey demiyorsunuz. İnşaat mühendislerinin yasal sorumlulukları nedir? Bugün herkesin bir işten yasal sorumlulukları belliyken biz inşaat mühendisleri olarak sonsuz sorumlulukla karşı karşıyayız. Bunun bir önce düzeltilmesini savunuyoruz ve yargılamaların adil ve bilimsel bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyoruz." dedi.