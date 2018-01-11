Aydın'da bir inşaatın yaklaşık 5 metrelik temel çukuruna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aydın'da bir inşaatın temel çukuruna düşen 61 yaşındaki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatın yaklaşık 5 metrelik temel çukuruna düşen Erol Kızılcan'ın yardım çağrılarını duyanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen gelen itfaiye ekipleri, sedyeye yerleştirdikleri Kızılcan'ı halat yardımıyla çıkardı.



İnşaatlarda ve metruk binalarda kaldığı ve alkollü olduğu bildirilen Kızılcan ambulansa Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.