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İnşaatlardan kablo hırsızlığı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, inşaatlardan kablo çaldıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İnşaatlardan kablo hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 12 inşattan kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişileri tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.K. (42), Y.D. (32), E.V. (38), Y.Y. (45), F.K. (29) ve D.D'yi (34) gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise kablo, demir gibi cisimleri kesmek için kullanılan makas ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #ereğli ilçesi
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