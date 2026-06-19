İnşaatta can pazarı! İskele çöktü, yaralılar var
Kütahya'da yapımı devam eden bir inşaatta iskelenin üzerine makara devrilmesi sonucu meydana gelen çökmede dört işçi metrelerce yüksekten düşerek yaralandı.
Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde inşası süren bir binanın şantiyesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmaların devam ettiği esnada iskelenin üzerine bir makara devrildi. Bu ağırlığın ve darbenin etkisiyle iskele büyük bir gürültüyle çöktü.
O sırada iskelenin üzerinde çalışmakta olan M.O., A.K., H.S. ve S.T. isimli dört işçi, dengelerini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten doğrudan beton zemine düştü.
Kazaya ve işçilerin düştüğüne tanık olan çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, beton zemine düşerek yaralanan dört işçiye ilk müdahaleyi kaza mahalinde gerçekleştirdi. Ardından M.O., A.K., H.S. ve S.T., alanda bekleyen ambulanslara alınarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi sürecine başlandı.
Yaralıların hastaneye sevk işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri inşaat alanını güvenlik şeridiyle çevirerek geniş çaplı bir inceleme yürüttü. Ekipler, makaranın neden devrildiğini ve iskelenin çöküşünde herhangi bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Yaşanan bu iş kazasının kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla yetkililer tarafından başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.