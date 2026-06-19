İnşaatta can pazarı! İskele çöktü, yaralılar var

Yaralıların hastaneye sevk işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri inşaat alanını güvenlik şeridiyle çevirerek geniş çaplı bir inceleme yürüttü. Ekipler, makaranın neden devrildiğini ve iskelenin çöküşünde herhangi bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Yaşanan bu iş kazasının kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla yetkililer tarafından başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.