İnşaatta feci olay: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki Ferhat Uzun, elektrik akımına kapılarak bina temeli için açılan su kuyusuna düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren gencin cenazesi otopsiye gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnşaatta feci olay: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Olay, Trabzon'un Araklı ilçe merkezinde yer alan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu inşaatta işçi olarak çalışan Ferhat Uzun (25), mesaisi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden genç işçi, binanın temeli için kazılmış olan su kuyusunun içine düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza mahalline hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından kuyuya düşen Uzun'a ilk müdahale yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği sağlık kontrollerinde, 25 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin kaza alanında ve kuyu çevresinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Ferhat Uzun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

Yaşanan ölümcül kaza ile ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam ediyor.

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