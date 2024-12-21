İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir binanın inşaatı oldu.

Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan 44 yaşındaki işçi Bilal Gümüş, dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.