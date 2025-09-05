İnsanlara saldıran ayılar için kritik karar: Avlanacak mı?

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen ayı saldırısının ardından, yöre halkı için tehlike oluşturduğu değerlendirilen ayının ihtiyaç halinde avlanabileceğine karar verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnsanlara saldıran ayılar için kritik karar: Avlanacak mı?
Yayınlanma:

Mudurnu’ya bağlı Taşkesti beldesinde ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan Ertan K., “ayının yöre halkı üzerinde endişe yarattığı” gerekçesiyle Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Başvurunun ardından müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı.

Müdürlük, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini hatırlatarak, “insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği” kararını uygulamaya aldı. Bu kapsamda avcılık derneklerine resmi yazı gönderildi.

GÖNÜLLÜ AVCILAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Derneklere gönderilen yazıda, ayının avlanmasında görev almak isteyen avcıların müdürlükle irtibata geçmesi istendi. Başvuru yapan avcıların, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle koordineli şekilde çalışacağı aktarıldı.

Bölgede ayı saldırılarının önüne geçilmesi için harekete geçen ekipler, avlanma çalışmalarında güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınacağını duyurdu. Avcıların, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde bölgede görev yapacağı belirtildi.

İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacakİstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacakGündem
Arnavutköy’de kanlı pusu: Eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kuzenine kurşun yağdırdıArnavutköy’de kanlı pusu: Eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen kuzenine kurşun yağdırdıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bolu ayı saldırısı
Günün Manşetleri
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
CHP’nin itirazı kabul edildi
İstanbul’da pazartesi toplu ulaşım ücretsiz olacak
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Bankalar yarışta! Bankalar yarışta!
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!