İnsanlara saldıran ayılar için kritik karar: Avlanacak mı?

Mudurnu’ya bağlı Taşkesti beldesinde ayı saldırısına uğrayan ve yaralanan Ertan K., “ayının yöre halkı üzerinde endişe yarattığı” gerekçesiyle Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Başvurunun ardından müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı.

Müdürlük, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini hatırlatarak, “insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği” kararını uygulamaya aldı. Bu kapsamda avcılık derneklerine resmi yazı gönderildi.

GÖNÜLLÜ AVCILAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Derneklere gönderilen yazıda, ayının avlanmasında görev almak isteyen avcıların müdürlükle irtibata geçmesi istendi. Başvuru yapan avcıların, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle koordineli şekilde çalışacağı aktarıldı.

Bölgede ayı saldırılarının önüne geçilmesi için harekete geçen ekipler, avlanma çalışmalarında güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınacağını duyurdu. Avcıların, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde bölgede görev yapacağı belirtildi.