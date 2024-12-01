İnsanlık dramı: Metruk binada 25 günlük bebek bulundu

İstanbul Avcılar’da, madde bağımlısı oldukları iddia edilen bir çiftin ve 25 gün önce doğan bebeklerinin metruk bir binada yaşadığı ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İnsanlık dramı: Metruk binada 25 günlük bebek bulundu
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Denizköşkler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir binada yaşamaya çalışan çiftin durumuyla ilgili ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, insanlık dramıyla karşılaştı.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen Bahar K. ve Çetin G.’nin, çöplerin arasında 25 günlük bebekleriyle sağlıksız koşullarda yaşadıkları tespit edildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından bitkin durumdaki bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Bahar K. ve Çetin G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek ise hastanede koruma altına alınarak ilgili sosyal hizmet birimlerine teslim edilmek üzere sürecin başlatıldığı öğrenildi.

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