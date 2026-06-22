Interpol 2023'ten beri peşindeydi... Kütahya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli yunus ekibi, Paşamsultan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Gösterdiği kimliğin sahte olması üzerine emniyete götürülen şüphelinin, N.M.N. (29) olduğu belirlendi.

INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Emniyette yapılan sorgulama ve parmak izi incelemelerinin ardından şok gerçek ortaya çıktı. Yakalanan şahsın, 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu firarinin, Türkiye'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi.

Firari hükümlü, emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.