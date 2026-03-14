Interpol Rusya'da yakaladı: Cinayet zanlısı Samsun'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Enes U., Rusya’nın Soçi kentinde Interpol tarafından yakalandı. Türkiye’ye getirilen zanlı, Samsun’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Rusya’nın Soçi kentinde yakalanan cinayet zanlısı Enes U., Türkiye’ye getirildikten sonra Samsun’da tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan Enes U., Soçi’de yakalanmasının ardından uçakla İstanbul’a getirildi. Zanlı, burada Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Samsun’a götürülen Enes U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enes U.’nun daha önce bir cinayete karıştığı gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Ayrıca zanlının, Atakum ilçesinde 31 Ekim 2020’de işlenen Y.C. cinayetiyle ilgili olarak da “kasten öldürme” suçlamasıyla arandığı belirtildi.

Samsun’da suç örgütü elebaşı U.D.’nin grubunda yer aldığı belirtilen Enes U.’nun, “silahla tehdit”, “silahla ateş etme” ve “basit yaralama” suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

