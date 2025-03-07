Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı

Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı
Yayınlanma:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K'nin (36) Fethiye'de bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aranan yakalandı
Günün Manşetleri
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı
Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanlığı DMM'nin verileri yanlış
AIDS vakaları Türkiye’de artıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti
Çok Okunanlar
Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu! Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı