Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı
Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K'nin (36) Fethiye'de bulunduğunu tespit etti.
Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı