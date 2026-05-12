"İntihar" denilmişti! Evlat katili anne ve üvey ağabeye rekor ceza

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması olan ikinci oturum tamamlandı. Sanıklar ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu mahkemede heyet, nihai kararını açıklamadan önce sanıklara son sözlerini sordu.

"BİZE İFTİRA ATANLAR MAL YÜZÜNDEN YAPIYOR"

Duruşmada ilk olarak söz alan anne Ayşe G., hakkındaki suçlamaları ağlayarak reddetti. Olayda dahli olmadığını savunan Ayşe G., "Ben evlat katili değilim. Bana nasıl böyle bir suçlamada bulunursunuz. Bize iftira atanlar, mal yüzünden bunu yapıyor. Ben evlat katili bir anne değilim, beni öyle bir şey ile suçlamayın" dedi.

"KARDEŞİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Kız kardeşinin daha önce de evden kaçtığını ve sorunlar yaşadığını ileri süren tutuklu sanık üvey ağabey Kadir K. ise beraat talebinde bulundu. Yargıtay sürecine dikkat çeken Kadir K. savunmasında, "Ben suçsuzum. Kardeşimin psikolojik sorunları vardı. Evlenmeden önce defalarca evden kaçtı. İki defa beraat ettim. Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında Dubai’deydim. Hemen ülkeme döndüm. Eğer katil olsam gelmezdim. Suçsuzum. Keşke bir zerre suçlu olsaydım da annem böyle ağlamasaydı. Ben kardeşimin öyle bir şey yapacağını bilsem ben kendimi önüne atardım. Bize yazık ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Sanıkların beyanlarının ardından söz alan sanık avukatları, mahkemedeki yargılamanın adil bir şekilde ilerlemediğini öne sürdü. Dosyadaki gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan avukatlar, olayın aydınlatılması için yeni tanıkların dinlenmesini talep etti.

Sanık ve avukatların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, hükmü açıklamak üzere duruşmaya 15 dakika ara verdi.

CEBİR VE TEHDİTLE İNTİHARA MECBUR BIRAKMA

Verilen aranın ardından salona dönen heyet kararını okudu. Mahkeme, sanıklar Ayşe G. ve Kadir K.'nin maktuleye yönelik cebir ve tehdit kullanarak onu intihara mecbur bıraktıklarına hükmetti. Her iki sanık da, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82/1-d maddesinde yer alan "kasten öldürme suçunun yakın akrabalara (üstsoy, altsoy, eş, boşandığı eş veya kardeş) karşı işlenmesi" kapsamında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındaki Fatma Koçak, silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından ilk etapta genç kızın intihar ettiği öne sürülmüş, ancak ilerleyen süreçte elde edilen bulgular doğrultusunda anne ve üvey ağabey hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmıştı. Uzun yıllar süren yargılama, Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından yerel mahkemede yeniden görülmeye başlanmıştı.