İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı

Kütahya’da hayatını kaybeden Halil B. (19) için ailesini ziyaret eden arkadaşlarıyla aile arasında kavga çıktı. Polise mukavemet eden 7 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı
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Olay, gece yarısı Yenidoğan Mahallesi Yeşim Sokak’ta meydana geldi. Halil B., evinin çatı katında kendini asarak intihar etti. Durumu fark eden kız kardeşi, ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Halil B.’nin ölüm haberini alan 7 arkadaşı eve geldi. Ancak Halil B.’nin anne ve babası, çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu. Baba Süleyman B., oğlunun arkadaşlarının madde bağımlısı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine gençlerin anne ve babaya saldırdığı öğrenildi.

Olay sırasında polise direnen E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Halil B.’nin cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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