İntihar etmeye çalışan 16 yaşındaki kızı polis durdurdu!

Samsun'da intihar etmek üzere köprüye çıkan genç kız polisin ikna etmesi üzerine indirildi.



Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Mert Irmağı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 16 yaşındaki S.Y. adlı kız çocuğu köprü korkuluklarında intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli

Yunus polisleri S.Y.'yi ikna ederek intihar eyleminden vaz geçirdi. S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.