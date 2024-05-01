İntihar etmeye çalışan şahsı sigara içerken yakaladılar

Olay, Bolu'da yaşandı. Eşi ve çocuğu sığınma evinde bulunan bir şahıs, yüksek bir noktaya çıkarak üzerine yanıcı madde döktü.

İntihar etmeye çalışan şahsı sigara içerken yakaladılar
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, saat 18.30 sıralarında Bolu Belediye binasının yanında bulunan terasta yaşandı.

EŞİ VE ÇOCUĞU SIĞINMA EVİNDE

Alınan bilgiye göre, bir süredir çocuğunı göremeyen Mustafa B. (28), akşam saatlerinde sinir krizi geçirdi. Eşi ve çocuğu sığınma evinde bulunan, Mustafa B. belediye binasının yanında bulunan terasa çıktı. Yüksek bir noktadan benzin ve alkol şişesiyle intihar etmek istediğini söyleyen şahıs, ‘çocuğumu getirin bana’ diyerek bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR BUÇUK SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri ve Mustafa B.’nin yakınları yaklaşık bir buçuk saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan ve çocuğunun getirilmesini isteyen vatandaş, elinde bulunan alkol şişesinin kırık camıyla kendine zarar verdi. Aradan geçen bir buçuk saatlik sürenin ardından şahıs, yakınlarından sigara istedi. Polis vasıtasıyla şahsın dikkati dağıtılmak için sigara verildi. Sigarayı alarak yakmaya çalışan şahsı, polis ekipleri dalgınlığından faydalanarak bulunduğu yerden indirildi. Kelepçeyle elleri bağlanan Mustafa B., polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Üzerine benzin döken ve kollarında kesikler oluşan şahıs hastaneye götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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