İntihar etti denilmişti, 10 yıllık sır çözüldü! 17 yaşındaki Fatma Koçak'ı annesi ve üvey kardeşi öldürmüş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden ve kayıtlara "intihar" olarak geçen 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Simge Sarıyar
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 23 Mayıs 2014 akşamı karnından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan ve olayın ardından intihar ettiği açıklanan 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın ölümüyle ilgili gerçek yıllar sonra aydınlatıldı.

İNTİHAR ETTİ DENİLMİŞTİ

Olay tarihinde Besni ilçesinde hayatını kaybeden Fatma Koçak'ın babasının vefat ettiği, genç kızın annesi Ayşe G. ve üvey erkek kardeşi Kadir K. ile birlikte yaşadığı biliniyor. 2014 yılındaki ilk incelemelerde av tüfeğinden çıkan tek kurşunla vurulan Koçak'ın kendi yaşamına son verdiği öne sürülmüş ve dosya bu ifadeler doğrultusunda işlem görmüştü. Ancak ekiplerin yeni deliller ışığında yürüttüğü çalışmalar, cinayetin üzerindeki sis perdesini aralıyor ve sürecin geçmişteki evlilik kararına kadar uzandığını gösteriyor.

Polis ekiplerinin elde ettiği bilgilere göre, 17 yaşındaki Fatma Koçak, bir yakınlarının aracılığıyla Nevşehirli B.A.K. ile tanıştıktan sonra evlilik kararı aldı. Yaşının küçük olması nedeniyle annesi Ayşe G.'nin onayı ve mahkeme kararıyla, 11 Mart tarihinde B.A.K. ile resmi nikah kıyıldı. Evliliğin ardından Nevşehir'e yerleşen genç kızın, bir süre sonra eşinin yanından kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi.

Fatma Koçak'ın Gölbaşı'na dönüşünün ardından evde yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve genç kızın bu sırada av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alınan anne Ayşe G. ile üvey erkek kardeş Kadir K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Besni Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan anne ve üvey kardeş, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

