İntihar girişimi arbedeyle bitti: İkna edilen genç polisin elinden kurtulup basın mensubunu kovaladı
Aksaray'da 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından bindirildiği ambulanstan fırlayarak olayı takip eden gazeteciye saldırdı.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Y.T., henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 4. katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Durumu fark eden ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı balkonun altına havalı atlama yatağı açarak önlem aldı. Bu esnada sağlık görevlileri de aşağıda hazır bekledi. Balkondaki Y.T. ile iletişime geçen polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda genci kısa sürede eyleminden vazgeçirerek güvenli bir şekilde içeri aldı.
AMBULANSTAN FIRLAYIP GAZETECİNİN ÜZERİNE ATLADI
Kurtarılmasının ardından genel sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, aniden aracın arka kapısından çıkarak olay yerinde çekim yapan gazeteciye küfürlerle saldırdı.
Saldırının şiddetiyle gazetecinin kamerası yere düşerken, polis ekiplerinin hamlesinden kurtulmayı başaran Y.T., bölgeden uzaklaşmaya çalışan basın mensubunu uzun süre kovaladı. Bütün bu kovalamaca anları ise kayıtta olan kameraya saniye saniye yansıdı.
Sokak ortasında yaşanan gerilimin ardından gazeteci, güvenlik amacıyla olay yerindeki bir polis aracına bindirildi. Basın mensubunun peşini bırakmayan taşkınlık halindeki gence ise polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Y.T., yeniden yakalanarak ambulansa alındı. Yaşanan hareketli dakikaların ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili resmi tahkikat başlatıldı.