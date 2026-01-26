İntihar mektubunu katili yazmış! 450 saatlik kamera kaydı o gerçeği ortaya çıkardı

Olay, 12 Aralık 2025 günü saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak'taki bir evde meydana geldi.

İntihar ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren polis ekipleri, Dilan Geyik'i (18) holdeki demire asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Geyik'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ DURUŞ POZİSYONU SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ve asılı olduğu demirin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (27) ifadesine başvuruldu. Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesi ağırlık kazandı.

Toplanan deliller, detaylı inceleme için Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne teslim edildi.

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntüyü saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmada, ifadesinde olay günü binaya bir kez geldiğini öne süren Mustafa Bingöl'ün, aslında 4 kez giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. Ayrıca zanlının, olayın yaşandığı saatlerde işlettiği börekçi dükkanında olduğunu beyan etmesine rağmen, yaklaşık 1 saat boyunca binanın içinde bulunduğu belirlendi.

İNTİHAR NOTUNU KATİL ZANLISI YAZMIŞ

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Dilan Geyik'in bıraktığı değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını belirledi. Zanlının olay günü kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra intihar süsü verdiği ortaya çıktı. Bingöl'ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da saptandı.

Eldeki deliller doğrultusunda 20 Aralık'ta gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl'ün, 22 Aralık tarihinde cezaevinde yaşamına son verdiği bildirildi.