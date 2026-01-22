İntihar mı cinayet mi? Haber alınamayan adam evinde vurulmuş halde bulundu

Olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki İbrahim Doğan'dan uzun süre haber alamayan bir arkadaşı, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Jandarma Karakolu timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zile basmasına ve telefonla aramalarına rağmen kapının açılmaması üzerine daireye giriş yapmak için itfaiyeden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ikamete giren jandarma ve sağlık görevlileri, İbrahim Doğan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Doğan'ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH CESEDİN ALTINDA BULUNDU

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, ölüme neden olan tabancanın İbrahim Doğan'ın cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi.

GECEYİ 4 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GEÇİRMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk verilere göre, İbrahim Doğan'ın olaydan önceki gece evinde 4 arkadaşıyla birlikte alkol aldığı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, geceyi birlikte geçirdiği bu kişilerin vereceği ifadeler ve yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamlamasının ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.