İntihar süsü verdiği ortaya çıktı: Eşini boğarak öldürüp demir korkuluğa asmış!

Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana gelen olayın faili olarak gözaltına alınan koca Mehmet Kurt'un emniyet müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlandı. Karısını öldürdüğünü kabul eden zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKINLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olayın detayları, dün kadının ailesinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. 38 yaşındaki dört çocuk annesi Emine Kurt'a haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde kadını pencerenin demir korkuluklarına asılı halde buldu.

Yapılan ihbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, Emine Kurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışmalarını yürütürken kadının kocası Mehmet Kurt'un tavırlarını takibe aldı. Sergilediği şüpheli hareketler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan zanlının sorgusunda cinayet aydınlatıldı.

Mehmet Kurt, eşini boğarak öldürdüğünü ve olayı gizlemek amacıyla bedeni pencerenin demir korkuluklarına asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.