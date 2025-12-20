İntihar süsü verilmiş! Üniversite öğrencisi Teslime'nin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Aydın'da başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Sevgilisinin "intihar etti" savunmasını çürüten kanıtların yer aldığı iddianamede istenen ceza belli oldu.

Zeytinlik alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) ölümü üzerine başlatılan soruşturmada sona gelindi. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan erkek arkadaşı E.F. hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İFADELER BİRBİRİNİ TUTMADI

Soruşturma dosyasında, tutuklu sanık E.F.'nin çelişkili beyanları ön plana çıktı. Zanlı ilk ifadesinde, Teslime Hanedan'ın yerini bir telefon uygulaması aracılığıyla bulduğunu ve olay yerine gittiğinde onu ölü halde gördüğünü iddia etti. Ancak E.F. mahkemedeki savunmasında ifade değiştirerek, zeytinliğe birlikte intihar etmek amacıyla gittiklerini, kendisinin son anda vazgeçtiğini, Hanedan'ın ise "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini öne sürdü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın bu ifadelerinin birbiriyle örtüşmediğine dikkat çekildi.

AYRILMAK İSTEYİNCE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Teslime Hanedan ile E.F. arasında olay öncesinde ciddi bir husumet bulunduğu belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre; Hanedan'ın ilişkisini sonlandırmak istediği, E.F.'nin ise bu durumu kabullenmediği aktarıldı. Ayrılık sürecinde tehdit, hakaret, fiziksel şiddet, para ve uyuşturucu meselelerinin gündeme geldiği, tanık beyanları ve mesaj kayıtlarına göre olaydan sadece bir gün önce genç kıza fiziksel şiddet uygulandığı kaydedildi.

Savcılık, Hanedan'ın intihar ettiğine dair herhangi bir somut delile rastlanmadığını vurguladı. Olay yerinde yapılan incelemede atış artığı bulunmadığı, silahın "yakın atış" mesafesinden ateşlendiği ve bu durumun intihar iddiasıyla örtüşmediği belirtildi. Ayrıca silahın temin edilmesine ilişkin incelenen kamera kayıtlarının da sanığın beyanlarını doğrulamadığı tespit edildi.

Dosyadaki detaylara göre, E.F.'nin olaydan önce ve sonra öldürmeye yönelik tehdit içerikli konuşmalar yaptığı saptandı. Olaydan bir gün önce evde uyuşturucu kullanıldığını öğrenen sanığın, Hanedan ve yanındakileri araçla takip ederek yollarını kestiği ve bir kişiyi darp ettiği iddia edildi. Aynı gün içerisinde E.F.'nin, daha önce verdiği 16 bin lirayı geri istediği, paranın harcandığını öğrenince Hanedan'ı yaraladığı ve boğazını sıktığı bilgisi iddianamede yer aldı. Taraflar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve satışı iddialarının da gerilimi tırmandırdığı vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİYLE YARGILANACAK

Toplanan deliller ışığında savcılık, E.F.'nin Teslime Hanedan'ı önceden planlayarak olay yerine götürdüğü ve cinayeti işledikten sonra olaya intihar süsü verdiği kanaatine vardı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak olan sanığın yargılanmasına, 12 Mart 2026 tarihinde Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

