İntihar süsü vermişlerdi! Şanlıurfa'da 2023 yılındaki şüpheli ölüm cinayet çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında Türkan K.'nin intihar olarak kayıtlara geçen ölümünün aslında kasten öldürme olduğu ortaya çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İntihar süsü vermişlerdi! Şanlıurfa'da 2023 yılındaki şüpheli ölüm cinayet çıktı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geçmişe dönük dosyaları yeniden ele aldı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türkan K.'nin dosyası raftan indirilerek çok yönlü bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtları, HTS analizleri ve tanık ifadeleri tekrar masaya yatırıldı.

İFADELER VE TEKNİK VERİLER ELE VERDİ

Yürütülen bu çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin verdikleri beyanlar ile dosyaya giren teknik veriler arasında uyuşmazlıklar tespit edildi. Yapılan detaylı analizler, olayın bir intihar vakası olmadığını, kasten öldürme eylemi gerçekleştirildikten sonra duruma intihar süsü verildiğini gösteren kuvvetli delilleri ortaya koydu.

Soruşturmanın seyrini değiştiren bu delillerin ardından polis ekipleri harekete geçerek belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve S.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir diğer isim olan E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ÖZEL TEBRİK

Faili meçhul veya şüpheli kalan dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen bu operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Sürece katkı sağlayan kurumlara teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Polislerimiz, yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyor. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

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