İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu

Yunanistan'daki orman yangını nedeniyle Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatıldı; sınır kapısından çıkışlar da durduruldu.

İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu

Yunanistan'ın Dedeağaç kenti Melia bölgesindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Enes ilçesinde de görülebilen yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatıldı. Edirne Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi alınmıştır. Bu nedenle İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" denildi.

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