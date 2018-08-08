Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurtiçinde ve yurtiçinde devam ediyor. Örgütün Kuzey Irak'ın Hakurk ve Zap bölgelerinde bulunan silah depolarına hava harekatı düzenlendi. Gabar Dağı'nda da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK/PYD'ye ait terör hedefleri vuruldu...



Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün Hakurk ve Zap bölgelerindeki karargahlarına hava harekatı düzenledi.



Bölücü terör örgütünün barınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.



Şırnak'ta ise Gabar Dağı'nda operasyon vardı.



Terörle mücadelede etkin rol üstlenen İnsansız Hava Araçları Gabar Dağı'nda 5 teröristin yerini tespit etti.



İHA'lar aracılığı ile alınan kordinatlarla Gabar Dağı'nda operasyon yapıldı, 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Erzurum'da 2 terörist etkisiz hale getirildi



Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında bir hafta önce başlatılan operasyon sonucunda önceki gün terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı hatırlatıldı.



Çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada 1 personelimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu mensubu ise etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında yapılan arazi aramasında bir 1 susturuculu tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 termal kamera, 2 piknik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 fünye ve 100 metre kablo, 2 şemsiye, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Açıklamada, bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.



ulusal.com.tr